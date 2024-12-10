بلينكن: حريصون على تجنب تقسيم سوريا والنزوح الجماعي منها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة حريصة على تجنب تقسيم سوريا والنزوح الجماعي لسكانها ومنع "تصدير الإرهاب" منها.

وقال بلينكن في مقر الخارجية الأمريكية، الاثنين: "نحن حريصون جدا على منع عودة "داعش"، نظرا لحجم القتل والدمار الذي يتسبب به منذ فترة طويلة".

وتابع: "نحن حريصون جدا على ألا تقع أي أسلحة دمار شامل أو مكوناته المتبقية في سوريا في أيدي الغير. ومن الواضح أننا نهتم بأن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب تقسيم سوريا والنزوح الجماعي منها، ومنع تصدير الإرهاب والتطرف طبعا".

وأضاف أن "على المنطقة والعالم أن يدعما الشعب السوري الذي يبدأ بإعادة إعمار بلاده واختيار الاتجاه الجديد. وعلى الولايات المتحدة أن تكون على استعداد لدعمهم في ذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة ترحب بتصريحات المعارضة السورية المسلحة حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة لكافة مكونات المجتمع، ولكن "الدليل الحقيقي على التزامهم بذلك لن يكون ما يقولونه فقط، بل وما يفعلونه".

وأشار إلى أن واشنطن "تتعاون بشكل وثيق مع شركائها في المنطقة بشأن الوضع في شمال شرقي سوريا، مؤكدة في الحديث مع كل الأطراف على ضرورة منع وقوع التصعيد وحماية السكان المدنيين".

ووصف بلينكن الأحداث الأخيرة في سوريا بأنها "الفرصة التاريخية التي تحمل في طياتها مخاطر جدية أيضا"، مضيفا أن "التاريخ يدل على أن اللحظات الواعدة يمكن أن تتحول إلى نزاع وعنف بسرعة".

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على دمشق والمدن الكبرى في سوريا ومغادرة الرئيس بشار الأسد للبلاد نهاية الأسبوع الماضي.