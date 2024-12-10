المغرب يعتزم دعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 01:06 ص

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبًا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.

وأوضح وزير العدل المغربي أن هذا القرار يمثل التزامًا من بلاده بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".