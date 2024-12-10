الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: سنواصل الدعم للشعب السوري

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستواصل دعمها الراسخ للشعب السوري، وذلك بعد الاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، مساء الإثنين، عن الوكالة قولها، في بيان، إنها قامت بالتنسيق الوثيق مع شركائها في خضم التطورات التى شهدتها سوريا الأيام الأخيرة تقديم الدعم للشعب السوري.

ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة تقدم مساعدات انسانية الى السوريين بشكل رائد منذ فترة طويلة، إذا توفر الغذاء والإمدادات الطبية للملايين عبر مختلف أنحاء سوريا.

وأضافت أن الشعب السوري يستحق فرصة رسم مستقبله بنفسه بعد أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.

ودعت الوكالة كافة أطراف الصراع الى الامتناع عن المزيد من أعمال العنف، خاصة ضد المدنيين، وأن تعمل على إعادة بناء سوريا حرة ومستقرة.