البنتاجون: ليس هناك أي تغيير في تموضع القوات الأمريكية بسوريا

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، إنه ليس هناك أي تغيير في تموضع القوات الأمريكية في سوريا، مضيفة أن مهمة الولايات المتحدة منع تنظيم داعش من الاستفادة من الوضع الحالي وإعادة تشكيل أنفسهم وسط سوريا، أو إنشاء ملاذ آمن لهم.

وأوضحت سينج، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء الإثنين، أنه لا يمكن التحدث عن أي اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام، موضحة أن الولايات المتحدة لديها شركاء ومجموعات أخرى تستطيع من خلالها إيصال الرسائل لهم.

وأضافت أن، التقييم الأولي للضربات الجوية التي استهدفت تنظيم داعش في سوريا، أمس الأحد، أكد عدم وقوع إصابات بين المدنيين، متابعة أن "الضربات كانت فعالة في إضعاف قدرات داعش في البادية" وأن "مهمتنا تبقى هزيمة داعش وسنواصل هذه الضربات في إطار هذه المهمة ".