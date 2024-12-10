الخارجية السعودية: إسرائيل تخرب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أمس الإثنين، أن إسرائيل مستمرة في انتهاك القانون الدولي بالاعتداء على الأراضي السورية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، إن استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن إسرائيل تخرب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدتها، وعلى المجتمع الدولي إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.

وأشارت الخارجية السعودية إلى أنه على المجتمع الدولي تأكيد أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، ويجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.