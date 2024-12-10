مدير إدارة التجنيد والتعبئة: 5 ملايين خدمة تجنيدية تقدم للمواطنين سنويا.. 95% من الخدمات التجنيدية تقدما إلكترونيا.. نُقدم تيسيرات للشباب في الخارج للحفاظ على استقرارهم الاجتماعي

قال اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إدارة التجنيد والتعبئة إحدى الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة، وهي إحدى المؤسسات الخدمية بالقوات المسلحة، موضحا أن 95 % من الخدمات التجنيدية المقدمة تتم من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة والـ 5 % المتبقية التي تقدم من الإدارات، وتكون للإجراء الذي يستوجب تواجد الشاب بنفسه في الإدارات ".



وأضاف مهنا، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، أن الإدارة تقوم بتقديم تيسيرات تجنيدية كبيرة للشباب المصريين المتواجدين في الخارج، حيث أن الشاب الذي يكونوا في سن التجنيد كان يتم الموافقة على تجديد جواز السفر له أيا كان موقفه التجنيدي دون الحاجة للعودة إلى مصر حتى سن 29 سنة "، مشيرا إلى أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج خدمت المواطنين في 181 دولة.



وأوضح أن إدارة التجنيد والتعبئة درست مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة، إلى أن 99% من الحالات التي تقدمت لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين المتواجدين بالخارج تم حلها وتسويتها.



وتابع أن الإدارة تعمل على تقديم كافة التيسيرات لكافة الشباب والمواطنين، وتهتم بالفئات الخاصة من ذوي الهمم وكبار السن، وأن إدارة التجنيد تعمل على توفير الإصدارات المختلفة الخاصة بالتجنيد، للشباب المقبل على السفر، أو الشباب الجامعي، من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد.



ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة العمل على تقديم كافة التيسيرات لذوي الهمهم، والوصول إلى أماكن تواجدهم، وعدم تحميلهم مشقة السفر أو التردد على مناطق التجنيد لإنهاء الإجراءات أو استخراج أي وثائق، حيث تقوم الإدارة بالقيام بكل الإجراءات، وتقوم بتوصيلها إلى منازلهم وتسلمهم الشهادة بدون أي رسوم مادية مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.



وأشار إلى أن إدارة التجنيد تقوم بدراسة طلب تسوية الموقف التجنيدي للشباب المصري في الخارج، وبعد الموافقة تصدر شهادة بالتسوية، ويتم إرسال الشهادة إلى وزارة الخارجية التي تقوم بإرسالها إلى القنصلية التي يتواجد فيها الشاب، وكل هذه الإجراءات تنتهي خلال 48 ساعة.

وأكد أن 99% من الحالات التي تقدمت لتسوية الموقف التجنيد طبقًا لمبادرة تسوية الموقف التجندي، تم الموافقة عليها، وأن شروط المبادرة تتمثل في إقامة الشباب خارج الجمهورية، أو التواجد في الخارج بصورة شرعية أو غير شرعية.



ولفت إلى أن الطلبة أو أبناء المصريين في الخارج، حيث استفادة من هذه المبادرة شباب من 181 دولة أجنبية وعربية، مشيرًا إلى أن المبادرة استمرت لمدة شهرين، وتم مد هذه المبادرة أكثر من مرة، بناءً على طلب المصريين في الخارج، لتسوية الموقف التجنيدي، حيث استمرت المبادرة 6 أشهر متصلة.

وأكمل مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن إدارة التجنيد قبل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، كانت تُقدم تيسيرات كبيرة جدًا للشباب في الخارج، للحفاظ على استقرارهم الاجتماعي في الخارج، من خلال مجموعة من الإجراءات، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تبنت هذه المبادرة، وتفاعلت إدارة التجنيد مع هذه المبادرة بصورة كبيرة مقابل دفع الرسوم المالية المقررة على تسوية الموقف التجنيدي.