وزير الخارجية البرازيلي: مصر ساعدتنا في إجلاء رعايانا من قطاع غزة.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2024 - 01:57 ص

أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، أن الحكومة البرازيلية تتابع بقلق كبير تصاعد الأحداث الأخيرة في سوريا، مشيرًا، إلى أن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأنشطة العسكرية، مع التأكيد على ضرورة حماية العائلات البرازيلية المتواجدة في سوريا.

وأوضح في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إجلاء جميع الدبلوماسيين البرازيليين من سوريا في اليوم السابق حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من العمليات العسكرية هناك. وأوضح أن الحكومة البرازيلية تعمل بالتعاون مع العديد من الدول لإنهاء الصراع السوري عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية، مع احترام كامل لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الموقف المصري يتوافق تمامًا مع التوجه البرازيلي بشأن أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم سيادتها. وأضاف أن الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشدد دائمًا على ضرورة إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية.

وتابع فييرا: "مصر ساعدتنا في إجلاء رعايانا من قطاع غزة، ما يحدث في غزة غير مبرر، ونحن نطالب بوقف القتال، وندعو دائمًا إلى حل الدولتين".