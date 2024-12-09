وزيرة التنمية المحلية تشارك في الحفل الختامي لمشروع بناء القدرات

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم، في الحفل الختامي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، الذي نظمه صندوق التنمية الحضرية في مقر المتحف القومي للحضارة ، بحضور محافظو البحيرة وأسوان وأسيوط والقليوبية ونائبة محافظ الإسكندرية والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة كوالمان -المديرة القطرية لـ Giz وعدد من ممثلي السفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات .

ويأتي الاحتفال بمناسبة انتهاء مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والذي تضمن مجموعة من المشروعات وأنشطة التطوير المقترحة في محافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط لتسخين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية.

ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية ، بخالص الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي جهودها في المشروعات المنفذة علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية ، مشيدة بالنتائج التي حققها هذا المشروع بالمحافظات المستهدفة ومن بينها مشروعات التطوير في محافظة البحيرة.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لوجود مشروعات تنموية جديدة في عدد من المحافظات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم وكالة التعاون الدولي الألمانية Giz .

كما أشادت د. منال عوض بالمشروعات التي يقوم بها صندوق التنمية الحضرية لخدمة مختلف فئات المجتمع المصري في جميع محافظات الجمهورية والتي حققت نجاحاً كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن الحكومة المصرية تضع التنمية العمرانية المستدامة على رأس أجندتها التنموية.. لاسيما تطوير وتحسين المناطق العشوائية ، مشيرة إلي سعي الوزارة إلى تعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية من خلال وضع خطط استراتيجية للتطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير البنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ، بالإضافة إلى تحسين الطرق والمواصلات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تمكين المجتمعات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية حيث يتم تنفيذ مشروعات عديدة لإعادة توطين السكان في مشروعات إسكان اجتماعي متكاملة مثل "بشائر الخير" و"الأسمرات".

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية الذي تم تنفيذه في المحافظات الثلاث حقق العديد من الإنجازات المهمة، أبرزها: تعزيز الكفاءات المؤسسية مما ساهم في تحسين نظم الإدارة والتخطيط على المستوى المحلي.. وكذا تنفيذ مشروعات نموذجية ناجحة حيث شهدت محافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنقل الحضري.

وخلال الحفل شهدت وزيرة التنمية المحلية والمحافظين عرض المسرح الحضري وجولة في معرض الصور ، كما استمعت الوزيرة الي كلمات المحافظين والمهندس خالد صديق وممثلي الوكالة الالمانية والاتحاد الأوروبي .