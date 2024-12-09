نشأت الديهي: نقلة نوعية هائلة في التعامل مع الشباب داخل إدارة التجنيد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك نقلة نوعية هائلة في التعامل مع الشباب داخل إدارة التجنيد، حيث يتم توفير الخدمات بمنتهى الرقي والوضوح.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن الشباب المتواجد داخل إدارة التجنيد يعمل بحب للغاية، لأنه يرى أن القوات المسحلة تستحق أن يتواجد في كيانها مجموعة من الشباب المدربين على أعلى مستوى.



وأضاف أنه سعيد بجولته داخل إدارة التجنيد فيما تقدمه من خدمات رائعة، معقبًا: "اللي عايز يشوف بلده بجد ، لازم يشوفها بعين مجردة".