اللواء محمد صبحي مهنا: نُقدم تيسيرات للشباب في الخارج للحفاظ على استقرارهم الاجتماعي

قال اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن إدارة التجنيد قبل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، كانت تُقدم تيسيرات كبيرة جدًا للشباب في الخارج، للحفاظ على استقرارهم الاجتماعي في الخارج، من خلال مجموعة من الإجراءات.

وتابع "مهنا"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن هناك مطالبات كبيرة جدًا حدثت لوزارة الهجرة لتسوية الموقف التجنيدي للشباب المصري في الخارج، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تبنت هذه المبادرة، وتفاعلت إدارة التجنيد مع هذه المبادرة بصورة كبيرة مقابل دفع الرسوم المالية المقررة على تسوية الموقف التجنيدي.