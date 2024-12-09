مدير إدارة التجنيد: الموافقة على 99% من طلبات تسوية الموقف التجنيدي للشباب في الخارج

قال اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن إدارة التجنيد تقوم بدراسة طلب تسوية الموقف التجنيدي للشباب المصري في الخارج، وبعد الموافقة تصدر شهادة بالتسوية ، ويتم إرسال الشهادة إلى وزارة الخارجية التي تقوم بإرسالها إلى القنصلية التي يتواجد فيها الشاب، وكل هذه الإجراءات تنتهي خلال 48 ساعة.

وتابع "مهنا"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن 99% من الحالات التي تقدمت لتسوية الموقف التجنيد طبقًا لمبادرة تسوية الموقف التجندي، تم الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن شروط المبادرة تتمثل في إقامة الشباب خارج الجمهورية، أو التواجد في الخارج بصورة شرعية أو غير شرعية.

ولفت إلى أن الطلبة أو أبناء المصريين في الخارج ، حيث استفادة من هذه المبادرة شباب من 181 دولة أجنبية وعربية، مشيرًا إلى أن المبادرة استمرت لمدة شهرين، وتم مد هذه المباردة أكثر من مرة، بناءً على طلب المصريين في الخارج، لتسوية الموقف التجنيدي ، حيث استمرت المبادرة 6 أشهر متصلة.