مدير إدارة التجنيد: توصيل شهادة التجنيد إلى أماكن ذوي الهمم مراعاة للبعد الإنساني

قال اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن الإدارة تعمل على تقديم كافة التيسيرات لكافة الشباب والمواطنين، وتهتم بالفئات الخاصة من ذوي الهمم وكبار السن.

وتابع "مهنا"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن إدارة التجنيد تعمل على توفير الإصدارات المختلفة الخاصة بالتجنيد، للشباب المقبل على السفر، أو الشباب الجامعي، من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد.

وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة العمل على تقديم كافة التيسيرات لذوي الهمهم، والوصول إلى أماكن تواجدهم، وعدم تحميلهم مشقة السفر أو التردد على مناطق التجنيد لإنهاء الإجراءات أو استخراج أي وثائق، حيث تقوم الإدارة بالقيام بكل الإجررات، وتقوم بتوصيلها إلى منازلهم وتسلمهم الشهادة بدون أي رسوم مادية مرعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.