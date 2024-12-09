مدير التجنيد والتعبئة: "تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج" خدمت المواطنين في 181 دولة

أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن الإدارة تقوم بتقديم تيسيرات تجنيدية كبيرة للشباب المصريين المتواجدين في الخارج.

وأضاف مهنا في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الشاب الذي يكونوا في سن التجنيد كان يتم الموافقة على تجديد جواز السفر له أيا كان موقفه التجنيدي دون الحاجة للعودة إلى مصر حتى سن 29 سنة "، موضحا أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج خدمت المواطنين في 181 دولة.

وأوضح أن إدارة التجنيد والتعبئة درست مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة، مشيار إلى أن 99% من الحالات التي تقدمت لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين المتواجدين بالخارج تم حلها وتسويتها.