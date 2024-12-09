اللواء محمد صبحي مهنا: 95% من الخدمات التجنيدية تقدما إلكترونيا

الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 11:12 م

أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن 5 ملايين خدمة تجنيدية تقدم للمواطنين سنويا، موضحا أن 95% من الخدمات التجنيدية تقدما إلكترونيا.

وأضاف مهنا، في حواره مع الإعلامي نشـأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن إدارة التجنيد والتعبئة إحدى الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة وهي إحدى المؤسسات الخدمية بالقوات المسلحة.

وأوضح أن: "95 % من الخدمات التجنيدية المقدمة تتم من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة والـ5 % المتبقية التي تقدم من الإدارات، وتكون للإجراء الذي يستوجب تواجد الشاب بنفسه في الإدارات".