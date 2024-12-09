بايرن ميونخ يفقد خدمات حارسه الأساسي.. تعرف على السبب

أعلن مدرب فريق بايرن ميونيخ، فينسينت كومباني، عن تفاصيل إصابة حارس مرمى الفريق، مانويل نوير، وأوضح مدة غيابه عن المباريات المقبلة.

وتعرض نوير لإصابة في ضلوعه خلال مباراة سابقة، مما أدى إلى غيابه عن اللقاء الأخير لبايرن ميونيخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني.

وبالنظر إلى إصابته، فإن غيابه سيمتد لبعض الوقت، مع استمرار تأكيدات غيابه عن المباريات القادمة.

وفي بيان رسمي أصدره النادي اليوم، أعلن بايرن ميونيخ أن نوير سيغيب عن المباريات القادمة.

وأضاف فينسينت كومباني، مدرب الفريق، تعليقًا على حالة الحارس، قائلاً: "إصابة نوير عبارة عن كسر في أحد أضلاعه، ومن غير المتوقع أن يشارك في أي مباراة خلال هذا العام".

وأوضح كومباني أن أولوية النادي في الوقت الحالي هي تعافي الحارس بشكل كامل، على أن يتم تحديد موعد عودته في يناير المقبل.

وبذلك سيغيب نوير عن مواجهات الفريق ضد شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقاءات ماينز ولايبزيج في الدوري الألماني.

بينما سيتم تحديد موقفه من المشاركة في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في 11 يناير.