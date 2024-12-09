الممثلة المصرية لينا بن حمان تشارك في بطولة فيلم "Mary" على نتفليكس

تشارك الممثلة المصرية المغربية الشابة لينا صوفيا بن حمان، في بطولة فيلم “Mary” للمخرج دي. جي. كارسو، والذي بثه عملاق البث الرقمي “نتفليكس” عبر منصته الجمعة الماضية.

تجسد بن حمان في الفيلم الجديد الذي يشارك النجم أنتوني هوبكنز في بطولته، دور “راشيل” أو “راحيل” زوجة النبي يعقوب، والتي ورد ذكرها في الكتاب المقدس والمعروفة بإيمانها العميق على الرغم من أن حياتها شهدت الكثير من المآسي والمحن.

يركز الفيلم على الرحلة التي خاضتها السيدة العذراء مريم، من مرحلة الطفولة وحتى الأمومة، إلى أن أُجبرت على الفرار عندما أشعلت رغبة هيرودس الشديدة في السلطة مطاردة قاتلة للمولود الجديد.

تتعدد موهبة لينا صوفيا بن حمان، بشغفها بالفنون السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وقد اشتهرت بأدوارها في العديد من المشاريع الناجحة لكبار المخرجين منذ أن كانت طفلة، بما في ذلك فيلم “هيبتا: المحاضرة الأخيرة”، كما شاركت مع خالد النبوي في مسلسل “النزوة”، وفيلم “قواعد الطلاق الـ45” من إخراج مصطفى أبو سيف وتأليف سارة مراد، أما عن أعمالها الدولية فقد شاركت في فيلم الإثارة “STORY” للمخرج الفرنسي المغربي جيروم كوهين أوليفار والذي قامت فيه بالتمثيل باللغة الفرنسية.