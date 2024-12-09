مدير إدارة التجنيد والتعبئة: 5 ملايين خدمة تجنيدية تقدم للمواطنين سنويا

أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن 5 مليون خدمة تجنيدية تقدم للمواطنين سنويا، موضحا أن 95% من الخدمات التجنيدية تقدما إلكترونيا.

وأضاف مهنا، في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، أن إدارة التجنيد والتعبئة إحدى الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة وهي إحدى المؤسسات الخدمية بالقوات المسلحة.

وأوضح أن:" 95 % من الخدمات التجنيدية المقدمة تتم من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة والـ 5 % المتبقية التي تقدم من الإدارات، وتكون للإجراء الذي يستوجب تواجد الشاب بنفسه في الإدارات ".