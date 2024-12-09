سقوط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» في مركز سنورس بالفيوم

تمكن رجال مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من القبض على أكبر تاجر مواد مخدرة بمركز سنورس، وتم حرر محضر بالواقعة.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء محمد العربي مدير مباحث الجنائي، يفيد بضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة عاطل عن طريق مصدر سري فكلف على الفور العميد هاني تعيلب رئيس بحث فرع شرق الفيوم، بفحص المعلومات السرية التي وردت لوحدة المباحث بمعرفة المقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز والتي اثبتت صحة المعلومات وبأنه له معلومات جنائية. ذلك بإشراف العميد حسن عبدالغفار رئيس مباحث المديرية.

وقامت قوة من وحدة مباحث سنورس بقيادة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون المباحث، لضبط عاطل - يدعى" ع . ف " مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية"، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس تتخط ال 300جرام، كميه كبيره من مخدر اليس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول).



وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.