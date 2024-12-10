صوت الناس| بالفيديو.. أهالي قرية الكاجوج بأسوان: أغيثونا مستقبل أولادنا هيضيع

يعانى أهالي قرية " الكاجوج " مركز كوم إمبو التابعة لمحافظة أسوان، من إهمال وتعنت من قبل مسئولي مجلس المحلي للقرية لمدرسة " الكاجوج " الابتدائية في ترك مياه الصرف الصحي التي أغرقت المدرسة، مما تسبب في تعطيل الدراسة لدى أبناء أهالي القرية، مما جعلهم يطفح به الكيل وعلى ذلك تحدث الكثير منهم، وتقدموا بشكوى للمجلس المحلي دون اهتمام.

على سبيل المثال قال أحد أولياء الأمور عم عبد الله: لدي أحفاد يدرسون بتلك المدرسة ومنذ أغرقت المدرسة بمياه الصرف وأحفادي متوقفون عن الدراسة.

وقالت أم محمد، أبنى محمد في الصف السادس وأخيه “علي ” بالحضانة وفي أحد الأيام فوجئ كل منهما بمياه أغرقت فصله، ومن ثم المدرسة، مما تسبب في تعطيل الدراسة بالنسبة لهم وعلى ذلك تعطل الأولاد.

على ذلك تقدم أهالي القرية بطلب للمجلس المحلى للقري لإنقاذ الأطفال، ولكن دون جدوي، ما أدى إلى غرق المدرسة، كما تقدموا بشكوى لوزارة التعليم التابعة للمحافظة دون جدوى، وعلى ذلك كان التعطيل إذ توقفت الدراسة لدى الطلاب مما جعل الأهالي تشتاط غيظا وعنها يطالبون بضرورة التدخل في الأمر، إنقاذا لأطفالهم من ضياع مستقبلهم .

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