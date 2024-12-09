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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفي المحمودية المركزي.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجري الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية مساء اليوم الإثنين، بمستشفى المحمودية المركزي. 

رافق وكيل الوزارة، خلال الزيارة الدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي، والدكتور سعيد عوض، مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى الدكتور ياسر عاشور، مدير المستشفى، وفريق العمل الطبي والإداري.

خلال جولته، تفقد الدكتور عبدالجواد أقسام المستشفى، وثمّن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجهود الفريق الطبي، كما تفقد قسم النساء الجديد وشكر المجتمع المدني على دعمهم.

وأكد الدكتور عبدالجواد على جهود الدولة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، والحرص على تحسين الخدمات الطبية المقدمة. 

وشجع العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد وتحسين جودة الخدمة لصالح المواطنين.

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