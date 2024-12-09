إيرادات فيلم "Wicked" تقترب من نصف مليار دولار عالميا

اقترب فيلم الفانتازيا والمغامرة “Wicked” للنجمة آريانا جراندي، من حاجز نصف مليار دولار بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 455.5 مليون دولار، جمع منها 320.5 مليونا في الصالات الأمريكية و135 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 150 مليون دولار تقريبا. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

يتبع الفيلم قصة صداقة غير متوقعة بين إلفابا وغليندا، وهما ساحرتان متصادمتان في أرض أوز السحرية، تم تصوير إلفابا بشكل خاطئ على أنها ساحرة شريرة وهي تسعى إلى فضح الساحر المحتال والفاسد الذي يحكم الأرض.