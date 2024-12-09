محافظ دمياط يبحث مع الهيئة البرلمانية مخطط حياة كريمة

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اجتماعًا، لوضع مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى دمياط و الزرقا ، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ونواب البرلمان " النائب حسن عبد الوهاب ، النائب على العساس ، النائب محمود مشعل ، النائبة ايفيلن متى، النائبة هناء فاروق والنائبة رحاب موسى " أعضاء مجلس النواب ، وممثلى كافة القطاعات.

وقد تناول الاجتماع، استعراض كافة المخططات والمقترحات لاقامة مشروعات خدمية بكافة القطاعات، لخدمة قرى المركزين ، وفقًا للاحتياجات و المعايير المحددة لتشغيل الخدمات بشكل فعال ، وأيضًا بحث خطة إقامة مشروع سكن كريم من خلال مديرية الاسكان ، حيث أكد " محافظ دمياط " على ضرورة حصر الفئات الأولى بالرعاية لتنفيذ المشروع وفقًا لهذا الحصر .

وأكد " محافظ دمياط " على أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين نواب البرلمان باعتبارهم صوت المواطن والقطاعات المختلفة ، وذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة ، والمشاركة فى رسم الملامح الرئيسية للمرحلة الثانية، وتلافى حدوث أى معوقات ، لافتًا أن ذلك لن يتحقق الا من خلال خطة محددة تتشارك بها كافة الجهات و توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الرامية نحو تنمية الريف المصري وخدمة المواطنين بها ، وفقًا لما يستهدفه المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة رئيس الجمهورية ، وأشار " المحافظ " أن الخطة تستهدف توفير الخدمات بشكل جيد للمواطنين بتلك القرى ، كما أعلن أنه تم التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ، لوضع خطة للانتهاء من الرصف بالطرق المدرجة بالمبادرة.

فيما وقد اوضحت " نائب محافظ دمياط " أنه سيتم إعداد خارطة طريق للمشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك فى ضوء الاحتياجات والمقترحات المطروحة من خلال النواب وممثلى القطاعات لتطوير مستوى الخدمات بقرى المركزين.