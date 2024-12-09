رئيس القومي للمرأة تبحث مع المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة سبل التعاون المشترك

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، بالدكتورة سيما بحوث المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك على هامش مشاركتها فى اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، والاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، المنعقدة في العاصمة العُمانية، مسقط .

حيث أعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بهذا اللقاء ، مؤكدة على أن ملفات التمكين الاقتصادي وبرامج رفع القدرات والقيادة والمشاركة السياسية على قائمة أولويات مصر خلال الفترة القادمة ، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة.

وأعربت الدكتورة سيما بحوث عن أهمية الدور الريادى الذى تقوم به مصر في الإقليم العربي في مجال المرأة والأمن والسلام، مؤكدة أهمية التعاون والدعم المتبادل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة و المجلس القومي للمرأة، وأشادت بجهود المجلس خلال الفترة الماضية التى شهدت العهد الذهبي للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلي أن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد توجهت الى مسقط، بسلطنة عمان، للمشاركة فى فعاليات الاجتماعين رفيعى المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، و هما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا ، و الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30، بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما ، والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وذلك على مدار يومي ٨و٩ ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا فى جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار ، وفى حفل اطلاق التحديث السنوى لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.