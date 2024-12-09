صحة المنوفية تعقد اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية لمناقشة تعزيز بيئة العمل

عقدت مديرية الصحة بالمنوفية اليوم الاثنين، اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية برئاسة الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة.

شارك في الاجتماع الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، والدكتورة ابتسام سعيد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات والإنجازات التي حققتها المديرية لتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003، مع التأكيد على أهمية استدامة الجهود لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحي.

وناقش الحاضرون سبل تأمين بيئة العمل في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التعليمات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة.

وأشارت الدكتورة ولاء النعماني، مقرر اللجنة، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة المهنية في جميع المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، لضمان حماية العاملين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.