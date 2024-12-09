وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى السادات المركزي

قام اليوم الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية لمستشفى السادات المركزى، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، ولجنة معايشة من الإدارات الفنية بالمديرية، وكان في استقبالهم الدكتور ناصر خضر، مدير إدارة السادات، والدكتور محمد الشيخ، مدير المستشفى.

وخلال الجولة، أصدر وكيل الوزارة توجيهات مهمة شملت متابعة جاهزية الأطباء المتعاقدين وزيادة التعاقدات في تخصصات جراحة الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، والتخدير، مراجعة أعطال الأجهزة الطبية وضمان كفاءتها، متابعة معدل دخول الحالات للعمليات وتفعيل منظار العمليات وجراحة المخ والأعصاب لتوسيع نطاق الخدمات الجراحية، إعداد بيان دقيق بعدد الأسرة المتاحة ونسب إشغالها، تقديم تقرير شامل حول المخزن المغلق بالمستشفى ومراجعة الأدوية والمعدات المخزنة لضمان جاهزيتها.



وأكد الدكتور أسامة عبد الله أن هذه التوجيهات تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة المنوفية.