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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 2708 مخالفة تموينية خلال شهر

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تمويل السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للإشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والاوزان .

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة برئاسة  محمد رجب هدية،  مدير المديرية وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر نوفمبر عن تحرير 2708 محضراً متنوع عبارة عن 1435 محضر نتيجة للمرور على المخابز  البلدية والسياحية تمثلت فى انتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين ، عدم الالتزام بمواعيد تشغيل ، تجميع خبز وبطاقات تموينية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم صرف بونات ، توقف عن الانتاج ، عدم نظافة أدوات العجين و تصرف وتجميع.

وكما أسفرت الحملات عن تحرير 1248 محضر نتيجة للمرور على الاسواق عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجاز الحكومية، بدون ترخيص ،مجهول المصدر، غير صالح للإستهلاك الآدمى ، إنتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر ، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - تجار تموينيين - بالإضافة إلى تحرير 48 محضر مواد بترولية.

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة إنتاج خبز ناقص الوزن تكثيف الحملات التموينية دون ترخيص محافظ البحيرة مديرية التموين بالبحيرة