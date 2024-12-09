قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 10 سنوات لـ صاحب فرش خضروات يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

المشدد 10 سنوات لصاحب فرش خضروات يتاجر بالمخدرات في بورسعيد







وتعود أحداث الواقعة إل يوم 15 من شهر 9 من عام 2024، والمتهم فيها "ر.م.ا" ويبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل صاحب فرش خضروات، حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإتجار وأحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار وأحرز سلاحا ابيضا خنجر.



وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة محرزا حقيبه عثر بداخلها على 4 قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر، و 2 كيس لجوهر الميثافيتامين المخدر وميزان حساس وسلاح ابيض خنجر، وبتفتيشه عثر على كيس لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.



وثبت معمليا ان المادة البيج بداخل الاكياس للهيروين والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنه 172 جرامات، وان المادة الكريستالية بداخل الأكياس للميثافيتامين والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنه 291 ونصف جرامات.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وتغريمه 100 الف جنيها، عما أسند اليه، ومصادرة السلاح والمخدر المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في الجنايه رقم 7025 لسنه 2021 جنايات الزهور، والمقيده برقم 1477 لسنه 2024 كلي بورسعيد.

