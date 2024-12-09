ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

في نسخته السادسة

رئيس جامعة كفرالشيخ
رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فى فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية المصرية بنسخته السادسة، والذي نظمته هيئة فولبرايت، بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وبمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية ، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام 1949، والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة.
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن النسخة السادسة من برنامج القيادة الجامعية والذي تم تأسيسه عام 2018، أصبح على مر السنين مساحة ومنصة للمشاركة وتبادل الخبرات، ويجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية مع خبراء أمريكيين، مشيراً الي أن المناقشة تناولت الموضوعات المهمة لتطوير منظومة التعليم العالي في سياق أجندة التنمية المستدامة في مصر.
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الاجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية المصرية برنامج القيادات الجامعية جامعة كفر الشيخ