مجلس الأمن يعقد جلسات إحاطة عن غزة واليمن والتوترات العالمية خلال الأسبوع الجاري

يعقد مجلس الأمن اليوم بتوقيت نيويورك جلسة إحاطة عن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فيها.

ومن المتوقع، وفق بيان مجلس الأمن، أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا وممثل عن المجتمع المدني إحاطة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

أما غدا الثلاثاء، يعقد مجلس الأمن مناقشة نصف سنوية بشأن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين. ومن المتوقع أن تقدم القاضية جراسييلا جاتي سانتانا، ومدعيها العام، سيرج براميرتز، إحاطة.

في غضون ذلك، يشهد المجلس إحاطة من منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة سيجريد كاج تمشيا مع القرار 2720 المؤرخ 22 ديسمبر 2023، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

كما يشهد مجلس الأمن بعد غد الأربعاء، جلسة إحاطة ومشاورات شهرية بشأن اليمن ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبيرج إحاطة، ومن المتوقع أيضا أن يقدم وكيل الأمين العام الجديد للشؤون الإنسانية، توماس فليتشر، الذي عين في 9 أكتوبر، إحاطة إعلامية.

ويجتمع الأربعاء أعضاء البلدان المساهمة بقوات في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ويشارك فيه الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري.

وفي يوم الخميس، يتم التصويت على مشروع قرار يجدد نظام الجزاءات المفروضة على حركة الشباب.

أما الجمعة، فيعقد المجلس جلسة إحاطة عن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية لمكافحة "جيش الرب"، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا عبدو أباري وممثل عن المجتمع المدني إحاطة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.