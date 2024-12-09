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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تفاصيل عمومية اتحاد الكرة غدا لاعتماد مجلس أبو ريدة

هانى ابو ريده
هانى ابو ريده
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 ينعقد غدا ، الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أجل انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية حتى 2028، وكذلك اعتماد الميزانية وباقي البنود. 

وتنص لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، على ضرورة حضور نسبة 50+1% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي لابد من حضور 66 ناديًا من 129 ناديًا هو عدد أعضاء الجمعية العمومية صاحبة حق الحضور، من أجل اكتمال النصاب القانوني على أن يكون التصويت بنسبة 25% بنعم لاختيار قائمة المهندس هاني أبوريدة والفوز بالتزكية. 

وتبدأ عملية التسجيل للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن يتم غلق باب تسجيل الحضور، في تمام الساعة 11 صباحا. 

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبوريدة عضو مجلس الفيفا الأعلى، والمكتب التنفيذي للكاف، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح، ورغم عدم تقدم قوائم أخرى إلا أنه يشترط حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية من أجل اعتماد الانتخابات. وتضم قائمة المهندس هاني أبوريدة خالد الدرندلي نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، محمد الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وهو المجلس الذي سيدير الكرة المصرية حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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