رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل ختام مبادرة دعم وتمكين ذوي الهمم

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل ختام فعاليات النسخة الاولى من مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم وتمكين طلاب الجامعات المصرية من ذوي الهمم، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدكتور محمد جبران وزير العمل ، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر ، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والقيادات الشعبية والتنفيذية ومشاركة واسعة من طلاب مختلف الجامعات المصرية.

اقيمت الاحتفالية بساحة معبد الدير البحري بالبر الغربي بمدينة الأقصر، واكد الدكتور احمد عكاوي ان مبادرة (تمكين ) اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع حملة ( مانحي الامل ).

وتتضمن المبادرة العديد من الانشطة منها إتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، وتنفيذ سبل الإتاحة داخل الحرم الجامعي لذوي الإعاقات الحركية.

التأهيل النفسي لضمان دمجهم داخل المجتمع الجامعي وتعزيز مشاركتهم بمختلف الأنشطة الطلابية (الثقافية، الرياضية، العلمية، الفنية)، وكذلك الاتحادات الطلابية)، إلى جانب رفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين؛ لخلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة.

تضمنت فعاليات الاحتفالية فقرات فنية متنوعة بمشاركة الطلاب ذوي الهمم قدموا خلالها فقرات غنائية وعزف ،كما تضمنت الاحتفالية عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية.

ضم وفد الجامعة بالاحتفالية الدكتور حسين ابو المجد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، الدكتور إبراهيم حسن نائب مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، مبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، محمد وليد أحمد مدير عام رعاية الطلاب.

وشارك وفد طلابي من الجامعة يضم ١٥٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعةوعدد سبع طلاب من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

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