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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً

أوقاف البحيرة تستلم
أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الاطعام
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استملت مديرية الأوقاف بالبحيرة،  اليوم الإثنين، 2 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويعزز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

وأعلنت المديرية، عن التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي  والرقابة والمتابعة لضمان توزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بكافة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على أهمية تلبية احتياجاتهم. كما وجهت بضرورة الإشراف الكامل من قبل رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها بشكل فعّال.


 

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