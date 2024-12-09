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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي: كوسوفو بحاجة إلى 2.8 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ

البنك الدولي
البنك الدولي
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ذكر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن كوسوفو يمكنها تعزيز تنميتها الاقتصادية المستدامة وتقليل المخاطر البيئية من خلال الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة.

وأفاد التقرير بأن الدولة، الواقعة في جنوب شرق أوروبا، تواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ، مما يتطلب تخصيص حوالي 2.8 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لحماية سكانها والبنية التحتية من الآثار السلبية لهذه التغيرات.

وأكد أن تكلفة التكيف على المدى الطويل، رغم ارتفاعها، تمثل حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا حتى منتصف القرن. ومع ذلك، فإن عدم اتخاذ إجراءات كافية قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية أكبر، بينما يمكن أن تسهم الاستثمارات في تحسينات ملموسة على مستوى البيئة والصحة العامة.

وفي تصريح لماسيميليانو باولوتشي، المسؤول الإقليمي للبنك الدولي، قال إن كوسوفو حققت تقدمًا ملحوظًا في مستويات المعيشة خلال العقد الماضي، لكنه أكد أن هذا التقدم كان مصحوبًا بتداعيات بيئية وصحية. وأوضح أن التركيز على سياسات مناخية مستدامة سيؤدي إلى تحسين الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف التقرير أن تطبيق خطط مناخية فعالة سيؤدي إلى تنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية، مع تحسين القدرة التنافسية التجارية للبلاد، ما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية شاملة.

أجاي بانجا رئيس البنك الدولي كوسوفو