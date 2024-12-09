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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني للرئيس الأمريكي: يجب حماية أمن سوريا ومواطنيها والعمل بشكل سريع لضمان الاستقرار فيها

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والعمل بشكل سريع لضمان الاستقرار فيها.

جاء ذلك خلال مباحثات بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، بحثا فيه المستجدات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.

ودعا الملك عبد الله الثاني لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية العمل لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

وحذر الملك عبد الله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، من خطورة أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 

الملك عبد الله الثاني سوريا بايدن