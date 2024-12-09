السجن 3 سنوات لصاحب مقهى أحرز مسدسا بدون ترخيص ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 3 سنوات لـ صاحب مقهى أحرز مسدس و4 طلقات بدون ترخيص ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

السجن 3 سنوات لصاحب مقهى أحرز مسدسا و4 طلقات بدون ترخيص في بورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها "ي.م.ا"، صاحب قهوة بالمنطقة السادسة، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وأحرز 4 طلقات مما تستعمل على السلاح الناري، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم يزخر خزينة سلاح ناري فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 4 طلقات وسلاح ناري مسدس فردي الإطلاق، وبمواجهته أقر باحرازه للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن النفس.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط مسدس فردي الإطلاق، وان الـ 4 طلقات من المستخدمة عليه كاملين الأجزاء وسليمين وصالحين للاستخدام.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 الف جنيها عما اسند اليه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.