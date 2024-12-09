بريطانيا تخصص 11 مليون جنيه إسترليني لدعم الإغاثة الإنسانية في سوريا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تخصيص مبلغ 11 مليون جنيه إسترليني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا.

وأكد خلال تصريحاته التي أدلى بها أثناء زيارته إلى السعودية، أن الأوضاع في الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على الداخل البريطاني، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار كجزء من رؤيته للتغيير الشامل.

وقال ستارمر إن تعزيز الأمن لا يمكن تحقيقه بشكل منفصل داخل الحدود الوطنية، بل يتطلب مشاركة فعّالة على المستوى الدولي من أجل التصدي للتحديات الحالية وحماية الحلفاء من المخاطر المستقبلية.

وسيُستخدم هذا التمويل لدعم المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة وجمعيات غير حكومية، في تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في سوريا. وتشمل المساعدات أكثر من 370 ألف شخص اضطروا إلى النزوح بسبب التطورات الأخيرة، وفقًا للتقديرات المتاحة.