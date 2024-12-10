اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى الدوحة للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في قطر

يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى دولة قطر، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

وعاد محمود الخطيب مؤخرًا لمتابعة الأعمال والملفات الهامة في النادي بعد التعافي من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن النادي لمدة أسبوعين.

قائمة الأهلي..

استقر الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على قيد 26 لاعبًا في قائمة الفريق المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال بعد استبعاد مصطفي شوبير وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني للإصابة ويوسف أيمن.

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد ومحمد عبدالله.