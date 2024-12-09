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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستعرض الفرص الاستثمارية مع النرويج.. الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعة أبرزها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس  الأوروبية، وقد ألقى الرئيس كلمة خلال العشاء.

وقال الرئيس السيسي: أبرزت الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، الذى يوفر العديد من الفرص فى مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية المشـتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.

 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي