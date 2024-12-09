ضبط عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بأعمال الدجل والنصب

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، من ضبط عاطلَين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.. وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 3 هواتف محمول "تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.