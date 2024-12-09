ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بأعمال الدجل والنصب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، من ضبط عاطلَين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.. وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 3 هواتف محمول "تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط عاطل ين بالإسكندرية العلاج الروحانى أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال