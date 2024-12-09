السيسي: أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والنرويج

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية، وقد ألقى الرئيس كلمة خلال العشاء.

وقال الرئيس السيسي: حرصت خلال كافة لقاءاتي، على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والنرويج، وأبرزت الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى.