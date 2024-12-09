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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خبير دولي: الدول الخليجية رفضت إقرار الحد من استخدام المواد البترولية

خشية من توقف سوق البترول..

د. عباس شوقي
د. عباس شوقي
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كشف الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة وخبير البيئة الدولي، بأنه بكوب 28 لقمة المناخ عندما طالبت الدول المجتمعه بالقمة بتقليل استخدام المواد الضارة والملوثة للبيئة والغير متجددة على رأسها الفحم والبترول، للحد من التغيرات والتقلبات المناخية، فانه من ضمن الدول التى اعترضت على ذلك الدول الخليجية العربية لتصديرها للذهب الاسود “للبترول”، والمواد الخام البترولية.

واوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بان السبب وراء اعتراض الدول الخليجية لقرار استخدام الطاقة النظيفة والمواد الغير مضرة للبيئة هو ان ذلك يعارض مع مصالحها، واستثماراتها، وذلك خوفا منها من توقف "سوق البترول العالم"، مشددا بانه تم تحالف الدول البترولية مع الدول الصناعية ضد الدول الفقيرة في الحد من استخدم الطاقات الملوثة والغير متجددة للحد من التقلب المناخي.
 
وشدد شوقي، بان الدول الصناعية الغنية والدول الخليجية البترولية صوتهم عالي وقراراتهم صارمه وقوية على الدول الفقيرة ، لانها تراعي مصالحها فقط، قائلا:" انه لذلك اعتقد بان كوب 29 سوف يعدي ويمر كذلك بدون احداث اي جدوى للدول الفقيرة، وان مصدر القوة هو المتحكم في مصير البشر".

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والموارد الطبيعية البيئة