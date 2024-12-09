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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس سائق ميكروباص أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات

واستمرار البحث عن الضحايا..

ميكروباص ديروط
ميكروباص ديروط
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أمرت نيابة ديروط برئاسة  المستشار محمد محروس ، بحبس سائق ميكروباص ديروط الذي  سقط في ترعة بحر يوسف امتداد الترعة  الإبراهيمية مساء أمس الأحد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المستشفى النفسية والعصبية والإدمان، وإجراء تحليل المخدرات له.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تحفظت على السائق  أحمد صابر سيد عبد المالك 23 سنة طالب بكلية  التجارة، سائق السيارة الميكروباص التي تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وتواصل فرق الغوص المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط جهودها للبحث عن المفقودين في  حادث  ديروط بمحافظة أسيوط ، والتي راحوا ضحية انقلاب سيارة كانت تقف في  موقف الاجرة و سقطت نتيجة رجوعها للخلف بالترعة الإبراهيمية المتاخمة لموقف الركاب  دون معرفة الاسباب.

أسيوط 4 أيام علي ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية البحث عن المفقودين