الداخلية الفرنسية: باريس تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على تعليق طلبات اللجوء التي تخص السوريين، على غرار ما فعلته عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الداخلية الفرنسية ستعلن عن قرار نهائي في هذا الصدد في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن النمسا وألمانيا أعلنتا اليوم الإثنين، تعليق طلبات اللجوء التي تخص السوريين، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان-: "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين".

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد سقوط نظام بشار الأسد.