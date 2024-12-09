قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة صياد مُدان بالإتجار في الحشيش بالسجن 6 سنوات.

السجن 6 سنوات لـ صياد يتاجر في الحشيش ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أغسطس 2024، باتهام المدعو "م.م.إ" 36 عاما ويعمل صياد، بإحراز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الإتجار.

وشهد وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه بضبط المتهم بإذن محرزا حقيبة بفضها تبين أنها تحتوي على 19 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر على قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل بالعملاء.

وثبت معمليا أن المادة البنية بداخل اللفافات للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنه 69 جرامات.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.