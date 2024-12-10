تعرف على عجائب وغرائب شعوب عريقة لا يصدقها عقل ولا منطق

تعدد العجائب والغرائب الموجودة في الكون التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ أن هذه العجائب منها ما يعرف بأنه عادات وتقاليد تنتشر بعدد كبير من البلدان العربية والقرى الإفريقية، ومنها ما ينتشر بمناطق جغرافية يعجز عن تفسيرها العلم والعلماء حتى يومنا الحاضر، في هذه الأسطر نتعرف على أهم وأشهر هذه العجائب والغرائب ولماذا تعد غرائب.وان كانت فى ذلك لا تقتصر على ما هو طبيعي بل تمتد لتشمل على الثقافي والكل ما هو قديم وجديد. على مستوى الشعوب.

أولًا.. رمى الطفل الرضيع من أعلى جوانب المعابد: هذه العادة تفسر بأن الاب والام يقومان برمي الطفل من أعلى المعبد ويلتقطه أشخاص في الأسفل اذ يحملونه بقطعه من القماش والسر فى ذلك هو تدريبه منذ صغره على مواجهة الصعاب.

ثانيا.. نثر مسحوق القرفة على البالغين من العمر 25 سنه بالدنمارك: وهذه العادة تفسر بأن سببها هو الاعتقاد بانه في رش المسحوق على كل شاب وفتاة بالغ هذه السن هو كسر للعزوبية وتأملا له بالإقبال على الزواج وقد كانت هذه العادة منذ الاف السنين.

ثالثا: أكل رماد الموتى وذلك بالبرازيل

تتمثل هذه العادة في تناول اهل المتوفى من شعب البرازيل رماد الشخص الميت اعتقادا منهم بأن هذا الفعل سيبقيهم في ذاكراتهم للابد وذلك لعدم قدرتهم على الاحتفاظ بالجثة وهناك منهم من يعتقد بحرق الجثة بعد الموت ثم الحصول على رمادها والاحتفاظ به تطهيرا للمتوفى من الذنوب وهناك منهم من يعتقد برمي الرماد في البحر اعتقادا منهم بانه فى ذلك تطهير للمتوفى من ذنوبه

رابعا.. منع الحمام لمدة ثلاثة أيام بعد الزفاف وذلك “ببورنى تبع جمهوريه هايتى ”

تتجلى تفاصيل تلك العادة وطقوسها فى أنه يحظر على المتزوجين حديثا استخدام الحمام لمدة ثلاثة أيام "بمدينه بورنى خاصة جمهوريه هايتى " بعد الزفاف حتى لو كان ذلك سبيله لقضاء حاجة وفى سبيل ذلك الاعتقاد قد يحرصان الزوجان على تناول كميات قليلة جدا من الطعام والشراب اعتقادا منهم بأن فى هذه العادة تحقيق للسعادة الزوجية .

وأخيرا.. أكل الأم لمشيمة طفلها حديث الولادة وذلك بالصين وجامايكا وبعض أجزاء الهند ذلك اعتقاد منهن بأن المشيمة تحتوى على مغذيات جيدة للأم.