عاطر حنورة: طرح 12 مشروعًا جديدًا بالشراكة مع القطاع الخاص

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. وتشمل هذه المشروعات محطات لتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.

وأضاف حنورة في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ 6 مشروعات بقيمة 28 مليار جنيه، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء محطات لمعالجة الحمأة، ومحولات كهربائية، واستغلال الغسيل العكسي في محطات تحلية المياه.

ولفت إلى ان تم طرح مشروع معالجة الحمأة الاسبوع الماضي بستثمارات نحو 10 مليارات جنيه ، والباقي سيتم طرحة تباعا.

وأشار حنورة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.