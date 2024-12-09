مراسل "القاهرة الإخبارية": "سوليفان" سيناقش 4 ملفات خلال زيارته لإسرائيل

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ربما لم يُعلن عنها رسميا بعد، ولكن تتحدث عنها وسائل إعلام أمريكية كثيرة تستهدف بشكل أساسي مناقشة 4 ملفات رئيسية، في مقدمتها ما يحدث في سوريا الآن.

وأضاف “جبر” في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري: "وهناك مساعٍ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تبذل فيها أمريكا جهودًا لإعادة هذه المفاوضات إلى مسارها مرة أخرى، ومحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بأسرع وقت ممكن، وقبل أن يتولى دونالد ترامب السلطة في 20 يناير المقبل".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في واشنطن: "أيضا، سيتم مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار الساري بالفعل في لبنان، بالإضافة إلى المخاطر الإيرانية في المنطقة"، مشيرًا، إلى أن أمس شهد تحولًا كبيرا في الموقف الأمريكي، وبعد أن كان هناك حالة من الحذر والتخوف والقلق والترقب بخصوص الفصائل التي وصلت إلى السلطة في روسيا وأقصت نظام الأسد أصبح هناك حالة من الارتياح تتضح كثيرا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، برحيل نظام الأسد الذي كان نظاما معاديا لها ومواليا لإيران، وارتياح من بعض التصريحات التي أدلى بها قادة بعض الفصائل السورية والتي وصفها مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس في إيجاز عبر الهاتف للصحفيين بأنها مطمئنة وجيدة ويمكن البناء عليها.