محافظ كفرالشيخ يستمع لعدد من المواطنين حول الخدمات الصحية المقدمة لهم

استمع، اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إلى عدد من المواطنين، خلال زيارته لمستشفى كفرالشيخ العام، حيث حرص على التواصل المباشر معهم والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات الطبية المقدمة، في إطار اهتمام الدولة المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالينا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفرالشيخ.

وفي نهاية الزيارة، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تبذل جهودًا مستمرة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية للأهالي، تحقيقًا لتطلعاتهم في الحصول على خدمة طبية متميزة تلبي احتياجاتهم، مشددًا بحسن معاملة المرضى.