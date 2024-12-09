دمج وتمكين ذوي الهمم أولوية وطنية احتفالاً باليوم العالمي بمحافظة المنيا

نظمت وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المنيا، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “عارفين حقوقنا وضد استغلالنا”، بالتعاون مع مجموعة “كلنا واحد” من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ومديرية الشباب والرياضة، وذلك على مسرح ديوان عام المحافظة بمشاركة 400 من ذوي الإعاقة، وحضور عدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، بكلمة ألقتها الدكتورة هبة حمدي مدير عام وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية وأدبية، بما في ذلك أشعار من تأليف المشاركين، وعرضًا مسرحيًا بعنوان “فين النور” من تقديم جمعية النور للمكفوفين وضعاف البصر.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع كراسي متحركة على بعض ذوي الإعاقة، دعمًا لهم وتأكيدًا على التزام المحافظة بتوفير احتياجاتهم الأساسية.