تأجيل طرح الجزء السادس من فيلم "Final Destination 6" إلى الصيف المقبل

أرجأت استديوهات “وارنر برادزر” طرح الجزء السادس من فيلم الإثارة والغموض “Final Destination: Bloodlines” في صالات السينما حول العالم الصيف المقبل.

ومن المقرر طرح الفيلم في 16 مايو 2025، بعدما تأجل طرح فيلم “Flowervale Street” للمخرج جاي جاي آبرامز، لعام 2026، وقد قدم الاستوديو أسبابًا مختلفة للتغييرات وقرارات الجدولة. ففي فيلم "الوجهة النهائية: خطوط الدم"، أشارت شركة وارنر براذرز إلى ممر شهر مايو باعتباره نقطة انطلاق ناجحة لامتيازات من هذا النوع مثل: “A Quiet Place Part II”، “The Fast and the Furious”، “Zombieland”، “Dune: Part Two”، “The Batman”.

"Final Destination: Bloodlines" من إخراج زاك ليبوفسكي وآدم شتاين. إنه أول جزء جديد في الامتياز منذ 14 عامًا، منذ "Final Destination 5" في عام 2011. بدءًا من عام 2000 مع "Final Destination" الأصلية، كانت سلسلة أفلام الرعب من بين أكثر خصائص الرعب استمرارية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الأفلام، التي تركز عادةً على الشباب الذين يهربون من الموت الوشيك، فقط ليُقتلوا على أي حال في حوادث مجنونة بشكل متزايد، حققت السلسلة 657 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.